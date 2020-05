Bibi Classen: Drama um die Kinder der Youtuberin

Reddit this

Protz statt Privatsphäre! Influencerin Bibi gewährte ihren Millionen Fans jetzt Einblicke in ihr Luxusleben – und machte dabei einen höchst riskanten Fehler…

Mit ihrem -Kanal „Bibis Palace“ wurde sie berühmt – und reich. Jetzt zeigte Bianca alias Bibi (27) ihren Fans in einem Video zur Abwechslung mal ihren ganz privaten Palast: Auf rund 1000 Quadratmetern inklusive Spa-Bereich und Luxusküche wohnt die Influencerin mit Mann und zwei Kindern wahrlich wie eine Königin. Was Bibi allerdings nicht hat, ist eine royale Leibgarde, die sie vor gefährlichen Sicherheitslücken bewahrt! Denn die hätte garantiert verhindert, dass die Webvideo-Produzentin ihren Zuschauern nicht nur Einblicke ins eigene Schlafzimmer, sondern durchs Fenster auch gleich noch freie Sicht auf die Nachbarschaft gewährt!

Bibi bringt ihre Kinder in Gefahr

Mehrere schmucke Villen sind in Bibis Video zu sehen, Wiedererkennungsfaktor? Gefährlich hoch… Denn wer sich in Köln ein bisschen auskennt, wird schnell herausbekommen, in welchem der „besseren“ Stadtteile Bibi samt Familie wohnt.

Bibi Heinicke: Das Baby ist da!

Dabei hatten Bibi und Ehemann Julian (27) schon vor einigen Jahren mit hartnäckigen Stalkern zu kämpfen, mussten sogar umziehen, denn: „Es kamen schon Leute, die bei uns geklingelt und es bis ins Treppenhaus geschafft haben“, erzählte Bibi damals bei „Promiflash“. Das ist nicht nur nervig, sondern auch riskant – heute umso mehr, mit zwei kleinen Kindern! Die Protz-Show um ihr neues Eigenheim könnte den hart erkämpften Familienfrieden jetzt erneut gefährden…