"Biggest Loser" 2025: Start, Neuerungen & Kandidaten - Alle Infos!

Die Teilnehmer werden ab sofort nicht mehr wie gewohnt am Anfang in Zweierteams antreten. "Statt in Teams treten dieses Jahr alle Kandidaten als Einzelkämpfer an. Jeder kämpft für sich", verrät Ex-Kickboxweltmeisterin und Cheftrainerin Dr. Christine Theiss (44). Diese Neuerung macht die Wettkämpfe spannender, da nun jede Entscheidung und jeder Fortschritt von der Eigenverantwortung der Kandidaten abhängt. Ganz auf sich allein gestellt sind die Teilnehmer jedoch nicht: Unterstützung erhalten sie weiterhin von Christine und Co-Trainer Ramin Abtin (52).