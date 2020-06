Das gab es bei „The Biggest Loser“ noch nie: Erstmals hat eine Frau in der Show gewonnen!18 Kandidaten traten in dem Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an.

In der Abnehmshow "The Biggest Loser" verlor Giulio Arancio 90 Kilogramm - doch erst bei "DSDS" fand der 25jährige sein Selbstvertrauen wieder. Giulio Arancio: Endlich selbstbewusst Er hat sich in die Herzen von Millionen Zuschauern gesungen.

In "Closer" enthüllt Kandidatin Shirin, wie es nach dem Finale für sie weiterging! Millionen Zuschauer sahen, wie "The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin Nikkhah-Shirazi (34) in der Sat.1-Abnehmshow den dritten Platz belegte.

Wie nimmt man am effektivsten ab? "The Biggest Loser"-Coach Christine Theiss verrät, wie's geht.

All zu häufig werden Kandidaten in Reality-TV-Shows lächerlich gemacht. Inszenierung und Schnitt sorgen häufig dafür, dass ein einzelner unüberlegter dummer Satz, eine Person komplett im TV definiert.

Erfreulicherweise gibt es tatsächlich noch Shows wie "The Biggest Loser", wo es eben nicht darum geht auf die Kandidaten herabzuschauen. So sehen wir seit 2009 Jahr für Jahr, wie sich schwer übergewichtige Menschen ein neues Leben erkämpfen.



Im Camp der guten Hoffnung



Weit weg von der täglichen Routine, die die Kandidaten in die missliche Situation gebracht haben, teilweise über 200 Kilo zu wiegen, werden sie in einem Camp untergebracht. Dort lernen sie Tag für Tag ihre Ernährung umzustellen, machen Sport

und müssen Aufgaben bewältigen, die nicht selten einen großen Kampf mit dem inneren Schweinehund beinhalten.



Bis heute schlank



Rückblicke auf die Kandidaten zeigen, dass die Ergebnisse dieses öffentlichen Kilokampfes deutlich nachhaltiger sind, als die von Casting-Shows. Kandidat Enrico, der sich in der ersten Staffel von rund 200kg auf knapp 100kg heruntertrainierte, ist bis heute schlank und glücklich über ein ganz neues Leben ohne die Einschränkung des Übergewichts. Die Show wurde bislang von Eiskunstläuferin Katharina Witt, Boxerin Regina Halmich und Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss moderiert und hatte wechselnde Trainer für die Kandidaten.