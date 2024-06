Bill Cobbs: Der Schauspieler ist tot! Was war die Todesursache?

Seinen richtigen Durchbruch in Hollywood schaffte der Darsteller aber erst neun Jahre später, nachdem er in der Komödie "Die Glücksritter" auftrat. Von nun an war Bill ein gefragter Schauspieler und wurde für Filme wie "Die Farbe des Geldes","Hudsucker - Der große Sprung", "Auf die harte Tour", "Call me King", "Das Ultimative Geschenk" und "Bodyguard" engagiert. Außerdem trat er in zahlreichen TV-Serien wie "Star Trek: Enterprise", "Emergency Room" und "Criminal Minds" auf. Im Kino war Bill zuletzt 2014 in "Nachts im Museum: Das geheimnisvolle Grabmal" an der Seite von Ben Stiller (58) zu sehen.

