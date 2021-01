Bill Kaulitz: Heiße Küsse in der Öffentlichkeit! Dieses Bild sorgt für Furore

Nein, der 31-Jährige erinnert sich mit dem Post lediglich an sein Solo-Projekt "Billy" zurück. Neben einem schwarz-weißen Kurzfilm veröffentlichte er 2016 einen Bildband, aus dem auch das Kuss-Foto mit dem Model Alexandra Crandell stammt. In den fünf dazugehörigen Songs verarbeite er eine zerbrochene Beziehung. "Ich habe in Amerika meine große Liebe verloren. Das war sehr schmerzhaft für mich", erklärte er damals gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Aber ich habe den Trennungsschmerz in die Songs einfließen lassen."

