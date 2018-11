Bill Kaulitz: Intimes PENIS-FOTO aufgetaucht!

Reddit this

einmal nackt sehen! Für viele Fans sicher ein Traum. Jetzt bekommen sie die Gelegenheit....

Bill Kaulitz: Penis-Foto

Bill Kaulitz präsentiert sich nämlich so nackt wie selten auf und stelt dabei ein Stück besonders in den Vordergrund: Seinen Penis - und zwar in Nahaufnahme!

Doch bevor die Freude bei vielen jetzt übersprudelt! Ganz nackt bekommen ihn die Girls und Boys nicht zu sehen! Bill Kaulitz zeigt zwar seinen Schritt, er trägt aber ein enges Höschen, dass die wichtigste Stelle verdeckt. Der Fantasie sind bei dem Bild aber trotzdem keine Grenzen gesetzt...

Bill Kaulitz zeigt sich freizügig Foto: Instagram/ Bill Kaulitz

Heidi Klum: Fremdgeh-Schock! Was tut Tom Kaulitz ihr nur an?

Bill Kaulitz provoziert gerne

Ja, bei Foto kriegen sicher so einige Fans Schnappatmung. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass er sich freizügig zeigt. Bill Kaulitz posiert gerne einmal oben ohne oder halb nackt im Bett. Und auch was seinen Look angeht, provoziert er gerne. Besonders seine Frisuren sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Langweilig wird es bei dem -Star jedenfalls nie...