Bill Kaulitz: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Obwohl sich viele Fans von Bill und Tom nach wie vor wünschen, dass die beiden wieder in ihrer alte Heimat ziehen, offenbart Bill nun, dass ein Umzug für ihn vorerst nicht in Frage kommt. Bei "Willkommen 2022" berichtet er: "Also wir besuchen auch immer Magdeburg, aber nicht so oft natürlich. Ansonsten sind wir in Amerika, wir sind seit elf Jahren ja schon hier. Also wir arbeiten natürlich ganz viel, wir sind ja auch ganz oft in Berlin und in Deutschland. Aber wir leben natürlich seit elf Jahren schon hier. Und L.A. und Amerika ist schon Zuhause auf jeden Fall." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Bill und Tom bleiben ihrer Wahlheimat vorerst treu! Ob sie ihre Meinung wohl nochmal ändern werden. Wir können gespannt sein...