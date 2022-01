Hans Sigl: Trauriges Familiendrama! Er bricht sein Schweigen!

Laut Hans Sigl war er im Gegensatz zu jetzt, in seiner Jugend eher skeptisch, was das Thema Familie anbelangt. So hatte er meist gar keine Lust, an großen Familienaktivitäten teilzunehmen. Bei "Ringlstetter, Die Show" erläutert er: "Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war das immer eine irrsinnige Stille von meiner Seite her, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss man da brav dasitzen und dann muss man da zuhören und dann werden da Sachen geredet, die einen eigentlich überhaupt nicht interessieren." Wow! ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Hans uns seine Vergangenheit werfen. Ob uns der "Bergdoktor"-Star in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...