Bill Kaulitz: Jetzt wurde der Dauersingle wieder sitzengelassen

Gerade mal 1300 Likes konnte der Tokio-Hotel-Star seit dem Launch seiner Seite sammeln. "Das ist ganz weit unter meinen Erwartungen, und ich bin eine Mischung aus enttäuscht und sauer", jammerte der 33-Jährige im Talk mit Zwilling Tom in ihrem gemeinsamen Podcast. Keiner will Bill! Dabei postet er täglich ein neues Foto und spendet die 10 Euro Nutzungsgebühr einer Organisation zur Rettung von Meerestieren. "Ihr könnt mir auch schlüpfrige Angebote machen. Und ich kann mal gucken, ob ich drauf eingehe“, bettelt Bill. „Ich sage mal so: Ich bin da offen!" Irgendwie traurig, denn offensichtlich buhlt Bill nicht nur auf OnlyFans um Zuneigung: Seit Jahren geht er als Dauer-Single durchs Leben, findet keine neue Liebe. Ein paar mehr Likes für Fotos von seinem heißen Body wären da sicherlich Balsam für die Seele! „Mein Problem ist, dass ich immer das haben möchte, was ich nicht haben kann“, sagte Bill einmal über sein Love-Life. "Ich verliere das Interesse an Menschen, wenn alles zu real wird." Der Austausch auf OnlyFans scheint da geradezu perfekt. Aber weniger jammern wäre auch sexy …