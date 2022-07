Bill Kaulitz: Schock im Hotel! "Mann lag bewusstlos vor meiner Tür"

In der Nacht bekam Bill kein Auge zu. Denn unter ihm wurde lautstark gefeiert. Wäre das nicht schlimm genug, erlebte der Sänger am nächsten Morgen den nächsten Schock-Moment, als er die Tür von seinem Hotelzimmer öffnete. "Da lag ein Mann bewusstlos mit seiner Flasche und einem Sandwich vor meiner Tür!", berichtet er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" seinem Bruder Tom. Vor Schreck knallte Bill die Tür wieder zu und rief unten an der Rezeption an. "Ich hab mich total erschrocken! Ich war froh, dass ich dann draußen war. Damit rechnest du ja überhaupt nicht."

