Geburtsort: New York, USA

Name: Leni Olumi Klum

Heidi Klum ist stolz auf Tochter Leni

Heidi Klum ist mächtig stolz auf ihre Tochter Leni Klum. Kein Wunder: Ihr bildschöner Nachwuchs tritt heute in Mamas Model-Fußstapfen. Dadurch, dass Leni ihre Mutter oft zur Arbeit begleitet hat, konnte sie hautnah miterleben, wie es ist, ein Model zu sein. Schon in jungen Jahren war ihr klar, dass sie ebenfalls vor der Kamera stehen möchte. Im Alter von 16 Jahren startete Leni Klum 2020 endlich ihre eigene Modelkarriere mit einem Vogue-Shooting.

Wer ist der Vater von Leni Klum?

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 geboren. Sie ist die Tochter des italienischen Formel-1-Managers Flavio Briatore. Heidi Klum trennte sich noch während der Schwangerschaft von ihm und kam kurze Zeit später mit Sänger Seal zusammen. Dieser adoptierte Leni, als sie fünf Jahre alt war. Und Flavio? "Es ist schwer, ein Baby zu vermissen, das man nie zu Gesicht bekommt", erzählte er der italienischen Tageszeitung "Corriere della Serra". Heute haben die beiden zwar Kontakt zueinander, aber nach Aussage von Papa Flavio Briatore nur sehr selten.

Hat Leni Klum einen Freund?

Leni Klum schwebt auf Wolke sieben. Ihr Freund Aris Rachevsky stammt aus einer russischen Zarenfamilie und lebt in Los Angeles. In seiner Freizeit beschäftigt Lenis Freund sich mit Eishockey, Kunst und Fotografie. Seine Mutter ist Hollywoods Künstleragentin Rhea Rachevsky. Sein Vater ist der bekannte Fotograf Spiros Poros.

Leni Klums Größe

In einem Interview hat Leni verraten, dass sie 163 cm groß ist. Ihre Größe hält sie aber nicht davon ab, sich ihren Model-Traum zu verwirklichen. Unterstützt wird sie dabei von Mama Heidi, die ganze 13 Zentimeter größer ist als ihre Tochter.

Wie alt ist Leni Klum?

Leni Klum kam am 4. Mai 2004 zur Welt und ist somit aktuell 17 Jahre alt (Stand: Februar 2022). Wer jetzt allerdings glaubt, dass an ihrem 18. Geburtstag Alkohol fließen wird, der täuscht sich. Alkohol darf in den USA nämlich erst ab einem Alter von 21 Jahren gekauft und getrunken werden.