Bill Kaulitz: Steht er jetzt zu seiner Liebe zu Marc Eggers?

Machen sie jetzt ihre Liebe offiziell? Bill Kaulitz (34) und YouTuber Marc Eggers (37) wurden schon diverse Male turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Ob auf dem Oktoberfest oder zusammen in Las Vegas: Bill und Marc können offenbar nicht die Finger von einander lassen! Vor wenigen Wochen gab Bill außerdem in seiner Instagram-Story zu, verliebt zu sein. Eine offizielle Liebesbestätigung der beiden gab es allerdings bisher noch nicht ...