Bill Kaulitz & Marc Eggers: Ein Paar oder getrennt? So ist der aktuelle Stand mit seinem Wiesn-Flirt

In "Kaulitz & Kaulitz" gibt Bill hierzu exklusive Einblicke und ließ sich damals sogar auf dem Oktoberfest bei einem privaten Gespräch mit seinem Flirt filmen. "Ich finde dich sehr gut", gestand er im Laufe der Konversation mit Marc. Der Sänger erklärte, dass die beiden auf einem guten Weg seien — bis plötzlich Kussfotos von ihnen auftauchen und das Männermodel durchdrehte. "Ich bin am Arsch. Scheiße", wütete Marc und verschwand. "Ich glaube, er hat nicht kommen sehen, dass wir so eine Schlagzeile werden", erklärte Bill später hierzu im Gespräch mit seiner Mutter. Als Konsequenz des Abends zog Marc sich erst einmal zurück. "Er antwortet mir gar nicht", erwähnte Bill im Laufe der Serie.

Zu den Halloween-Feierlichkeiten in New York tauchte Marc dann jedoch wieder auf — und das mit einer für Bill "schon romantischen" Geste. So nahm das Männermodel den langen Flug in die Staaten auf sich, damit er Bill zumindest für drei Tage endlich wiedersehen konnte. Auf Heidis Party schienen die beiden sich dann auch so nah wie noch nie zu sein und sprachen sogar plötzlich über ihren Kinderwunsch. "Das ist lustig, ich habe noch nie über Kinder nachgedacht. Also wenn ich eine glückliche Beziehung hätte, oder eine längere Beziehung, vielleicht, aber ich glaube immer nicht daran, so einen Plan zu machen, und dann den Partner zu finden. Sondern du musst erst den Partner finden", erklärte Bill. Daraufhin offenbarte Marc, dass er sich vier Kinder wünsche. Etwa mit Bill?

Dazu äußern die beiden sich bis heute nicht. Bereits im Winter schien das Feuer zwischen ihnen jedoch wieder abgekühlt zu sein, so versetzte Marc Bill kurzfristig an Weihnachten. Dieser war von der Aktion des Webvideoproduzenten verletzt, verriet jedoch, dass die beiden auch danach immer noch im Kontakt standen. Mittlerweile scheint es wieder besser bei Bill und Marc zu laufen, vor wenigen Wochen wurden sie so gemeinsam in einem Fitnessstudio in Los Angeles gesehen und besuchten mit Heidi (51) und Bills Zwillingsbruder Tom (34) ein Konzert von Sängerin Mariah Carey (55).