Bill Kaulitz & Wolfgang Joop: Liebeshammer trotz 45 Jahren Altersunterschied

Obwohl zwischen Bill und Wolfgang ganze 45 Jahre Altersunterschied liegen, scheinen sich die beiden nämlich blendend zu verstehen! So berichtet Bill nun über seine Treffen mit dem Designer: "Ich bin immer erstaunt, wenn wir mal zusammen weg sind, der säuft mich unter den Tisch." Doch damit nicht genug! Die Gefühle von Bill sind sogar so groß, dass von Liebe die Rede ist. So ergänzt er bei "Inas Nacht": "Ich liebe den ja total. Den habe ich jetzt so lange schon nicht gesehen." Liebevolle Worte, die Wolfang sicherlich ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern! Wann die beiden sich wohl das nächste Mal sehen werden? Wir können definitiv gespannt sein ...