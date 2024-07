Bill & Tom Kaulitz: Enthüllt! 10 Fakten, die du garantiert noch nicht wusstest

7. Spirituelle Vibes

Fleißig schleppt Bill seinen Bruder zum Wahrsager und Traumdeuter – und Tom macht alles brav mit. Betont aber: "Bill ist auf jeden Fall abergläubischer als ich, weil er ein bisschen spiritueller ist." Auch deshalb sucht Bill gerade eine Wohnung in New York. "Meine Astrologin hat gesagt: L.A. und New York sind die beiden wichtigsten Städte in deinem Leben, und wenn du dich verliebst, dann dort."