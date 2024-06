Bill & Tom Kaulitz: Alle lieben Mama Kaulitz! So lebt Charlotte Trümper privat

In der sechsten Folge von "Kaulitz & Kaulitz" besuchten die Zwillinge ihre Mutter und Werner in ihrem Haus in der Nähe von Hamburg. Dieses hatten die Brüder ihrer Mutter als "Dankeschön" besorgt. Charlotte führte Tom, welcher das Haus zum ersten von innen sieht, durch die Räume. Hierbei zeigte sie unter anderem das Wohnzimmer, die Küche und sogar ihr eigenes Kunststudio. Es fällt auf: Das Haus ist voller Pflanzen, sehr schlicht, aber farbenfroh möbliert und wirkt wie Tom passend erklärt "Süß". Nach der Hausführung setzten sich die Kaulitzs zum "Kaffee und Kuchen" zusammen. Hierbei erklärte Mama Kaulitz, dass sie sehr stolz auf ihre Söhne und dessen Erfolg sei, Bill und Tom aber "nur noch am Arbeiten und nur noch in Gedanken" wären. Sie fände, dass die beiden zu viel arbeiten und könne es auch nach 34 Jahren einfach nicht lassen, sich um ihre Söhne Sorgen zu machen. Etwas, wofür nicht nur die Zwillinge, sondern auch ihre Fans der Künstlerin sehr dankbar sind.

Auf Social Media häufen sich jetzt zahlreiche positive Kommentare über den Auftritt von Mama Kaulitz. "Eure Mutter ist so süß. Ich will unbedingt mehr von ihr sehen", schreibt so einer auf Instagram. Ein weiterer User dankt der Mutter für ihren herzlichen Umgang mit Bill und Tom: "So soll eine Mutter sein...die beiden sind schon lange erwachsen, aber sie ist immer noch immer für sie da. Danke Mama Kaulitz, wir lieben dich!!" Und ein anderer schreibt: "Mama Kaulitz ist so lustig und süß. Jetzt weiß ich, woher ihr euren Humor habt."

Tom und Bill Kaulitz im Wandel der Zeit: