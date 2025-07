Bill & Tom Kaulitz: Sorge um ihre Mutter Simone

In ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" sprechen die Brüder zum ersten Mal offen über Simones lange Krankheit. Die beiden mussten schon in jungen Jahren viel Verantwortung übernehmen. "Ich habe recht früh aufgehört, Kindergeschichten zu erzählen – es ging plötzlich um die echten Themen des Lebens", gibt ihre Mutter zu. Besonders ein Moment blieb tief in Erinnerung: Simone musste sich einer Operation unterziehen, bei der es um Leben und Tod ging. "Ich weiß noch, dass Mama uns damals sagte: 'Ihr müsst jetzt stark sein, ich bin vielleicht bald nicht mehr da'", erinnert sich Bill. Die Ärzte hätten ihr geraten, ein Testament zu verfassen.