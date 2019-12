Reddit this

"BiP"-Natalie & Michi: So mies hat er sie nach dem Finale hintergangen

Drama nach dem großen Finale von "Bachelor in Paradise"! Das einstige Traumpaar Michael Bauer und Natalie Stommel herrscht nur noch Hass.

Vom ersten Tag an waren Michael Bauer und Natalie Stommel das absolute Traumpaar bei " "! In der letzten Nacht der Rosen entschieden sich die beiden füreinander. Doch dann kam alles anders...

So mies hat Michale Bauer Natalie Stommel nach dem Finale abserviert

Beim Wiedersehen auf der Coach von herrschte Eiszeit zwischen den beiden. Was war passiert? Nur einem Tag nach dem Finale gab Mich Natalie den Laufpass und kehrte zu seiner Ex-Freundin zurück. "Es ging überhaupt nicht weiter. Einen Tag später habe ich von ihm die Nachricht bekommen, dass er wieder mit seiner vorherigen Freundin zusammen ist!", erzählte Natalie enttäuscht. Michi versuchte sich rauszureden, doch die anderen Bewohner standen voll und ganz hinter Natalie. "Er saß mit mir auf dem Rückflug zusammen im Flieger und hat da schon gesagt, dass er Nathalie abschießen will. Willst du mich verarschen?", schimpfte Serkan Yavuz. Doch es kam noch schlimmer: In einem Einspieler zeigte sich Michi verliebt mit seiner neuen (alten) Freundin Stephanie Lindner. Autsch!

Michale Bauer erklärt seine Gründe

Auf versuchte sich Michi, erneut zu rechtfertigen. "Sie wollte, dass ich mir schnell über meine Gefühle klar werde (...). Nun gut, sie ist sauer und das auch zurecht. Ich habe aber auch zu ihr gesagt, wenn ich das Gespräch zu Steffi suche und ich merke vorher schon, dass sich meine Gefühle bestätigen, dann werde ich, egal, wie das Gespräch ausgeht, nicht bei ihr ankommen und sie als zweite Wahl nehmen", schrieb er zu einem Schwarz-Weiß-Bild von sich. "Wenn ich gewusst hätte, wie weit die Gefühle bei allen gehen, hätte ich früher die Reißleine gezogen."

Doch die Zuschauer kauften Michi das ganze Theater nicht ab. "Das glaubt doch keiner. Nach so kurzer Zeit? Lächerlich", "Armseliges Würstchen. Und das ist noch ziemlich nett ausgedrückt" und "Ekelhaft einfach", lauteten nur einige der fiesen Kommentare unter dem Post. Bleibt abzuwarten, ob bald wieder etwas Gras über die Sache wächst...

