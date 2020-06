Birgit Schrowange: Nach den grauen Haaren - wieder ein neuer Look!

Umso beeindruckender war die Veränderung von Birgit Schrowanges Haarschopf kurz vor ihrem 60. Geburtstag. Denn obwohl sie ihre Frisur rein Schnitttechnisch ab zu etwas aufpeppte, zum Beispiel als Long-Bob, gelockt, glatt oder mit Pony - ihre Haarfarbe blieb sie treu. Höchstens ein paar Highlights schafften es in den vergangenen Jahren ihrer Frise eine neue Brise zu verleihen. Doch für Birgit war die Typveränderung eine Art Befreiung, eine Kennzeichnung eines neuen Lebensabschnitts. "Ich habe jetzt graue Haare und fühle mich total super, schön und authentisch. Ich blicke in den Spiegel und bin rundum zufrieden", erzählt sie direkt nach dem Umstyling in einem Interview.