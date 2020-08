Birgit Schrowange: Neue Frisur! Mit diesem Styling sorgt sie für Begeisterung

Seit Birgit Schrowange vor einigen Jahren mit grauen Haaren überraschte, ist die Frisur der Moderatorin Dauerthema. Jeder neue Schnitt und jedes neue Styling wird von ihren Fans und Followern entweder begeistert gefeiert oder kritisch beäugt. Nun überraschte die 62-Jährige wieder mit einem neuen Look bei Instagram - und diesmal gibt es jede Menge Komplimente...

Offenbar verbringt Birgit Schrowange den Sommer auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca. "In Deutschland ist es heute heißer als auf Mallorca....", verkündete sie am Wochenende bei Instagram und postete dazu ein Foto ihres Sommer-Looks: Lässiges Shirt und sportlich nach hinten gestylte Haare. Dafür wurde sie von den Usern mit Lob überschüttet: "Wunderschön. Kompliment", "Die Frisur ist spitze", "Haare top", heißt es in den Kommentaren.