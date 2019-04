Birgit Schrowange und Frank Spothelfer: Jaa, süße Liebes-News!

Reddit this

Birgit Schrowange würde so gerne heiraten

Seit über einem Jahr hat die Moderatorin einen neuen Mann an ihrer Seite: Frank Spothelfer. Wagen die beiden jetzt bald den nächsten Schritt?

Birgit Schrowange zeigt erstmals ihren Freund

dürfte nichts dagegen haben. „Es hat bei Frank und mir total gefunkt. Er ist mein Mann fürs Leben“, schwärmt sie. Wenn sie sich schon jetzt so sicher ist, dass er der absolut Richtige ist – warum nicht auch direkt heiraten? Schließlich träumt sie immer noch von einer echten Traumhochzeit. Mit war sie zwar viele Jahre liiert und hat ein gemeinsames Kind mit ihm – doch geheiratet haben sie nie. Mit ihrem neuen Partner könnte es jetzt an der Zeit sein.

Läuten bei Birgit Schrowange bald die Hochzeitsglocken?

„Ich glaube: Je später man heiratet, desto länger hält die Ehe“, sagte sie einmal hoffnungsvoll. Wenn ihr Frank das genauso sieht, könnte es schon bald eine Verlobung geben. So sicher wie sich die beiden sind, gibt es eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren.

Und welcher Ort wäre für eine Hochzeit besser geeignet als Mallorca? Die Insel ist für die Moderatorin zur zweiten Heimat geworden, dort besitzt sie ein Ferienhaus. Und eine Hochzeitszeremonie in der Kathedrale von Palma mit anschließender Feier am Strand wäre in Sachen Romantik nicht zu überbieten!