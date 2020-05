Birgit Schrowange: Süße News mit 62 Jahren!

Bei ist ordentlich was los! Erst vor gut einem Jahr gaben die Moderatorin und ihr Freund Frank Spothelfer ihre Verlobung bekannt. Nicht nur für Birgit ein wahrer Grund zur Freude! Auch ihre Fans zeigten sich sichtlich begeistert! Wie glücklich Birgit jedoch in ihrem Leben wirklich ist, zeigt sie nun durch einen intimen Blick in ihr Innerstes...

Andrea Kiewel: Trauriges "Fernsehgarten"-Aus nach nur 2 Shows!

Birgit lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Wie Birgit jetzt berichtet, kommt sie seit einigen Jahren aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. So erklärt sie beim "SWR"-"Nachtcafé": "Ich finde, die Glückskurve, die geht ab 54 hoch. (...) Und ich habe mir vorgenommen, die nächsten 20 Jahre sollen die besten meines Lebens werden. Und ich kann die jetzt so ausfüllen, mit den Dingen, die mich erfüllen." Birgit ergänzt: "Ich kann mich jetzt in erster Linie erst mal glücklich machen, und das ist eine tolle Sache. Ich freue mich aufs Älterwerden." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch damit nicht genug...

Birgit fühlt sich toll

Nicht nur emotional ist Birgit aktuell auf der Glückskurve unterwegs. Auch mit ihrem Aussehen fühlt sich die 62-Jährige pudelwohl. Vor allem ihre grauen Haare findet Birgt nach wie vor klasse: "(...) Seitdem ich meine grauen Haare habe und mich nicht mehr darum schere, was andere jetzt denken oder von mir erwarten oder denken, ich müsste soundso sein, habe ich auch tatsächlich den richtigen Mann in mein Leben gezogen (...)." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Moderatorin diese positive Art weiterhin beibehält...

Oh je! Bei Moderator läuft es aktuell nicht so rund: