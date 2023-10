Biyon Kattilathu: So tickt der Motivationstrainer privat

Biyon Kattilathu erblickt am 28. April 1984 in Hagen das Licht der Welt. Während seine Mutter als Krankenschwester arbeitet, reist sein Vater erst später aus Indien ins Ruhrgebiet, um dort bei seinen beiden Söhnen zu sein und in einem Krankenhaus-Labor zu arbeiten. So weit, so gut. Wer jetzt allerdings glaubt, dass Biyon schon in jungen Jahren so ausgeglichen und weise war, wie er heute ist, der täuscht sich. Der Motivationstrainer hat einst selbst zugegeben, mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein. Damals musste er deshalb sogar Sozialstunden ableisten. Seinen damaligen "Ausrutscher" begründet der Sohn indischer Einwanderer damit, dass ihm als Kind und Jugendlicher ein positives Vorbild gefehlt hat.