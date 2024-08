Blake Lively: Karriere-Aus? Neuer Skandal aufgedeckt!

Das Drama um Blake Lively (36) nimmt einfach kein Ende! Nachdem über Spannungen mit "It Ends With Us"-Kollege Justin Baldoni (40) berichtet wurde, kamen immer mehr Details ans Licht. Angeblich hat Blake das Ruder am Set komplett an sich gerissen, obwohl Justin der Regisseur war. Die Folge: Beide promoten den Film getrennt. Noch nicht mal auf der Premiere in New York zeigten sich die Hauptdarsteller gemeinsam. Während Justin in jedem Interview betont, wie wichtig das Thema häusliche Gewalt ist, verkauft Blake den Film als romantische Komödie. Doch das ist nur einer der Gründe, warum das Image des Hollywood-Stars bröckelt...