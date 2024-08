Justin Baldoni: Frau, Kinder & Filme - So tickt der "It Ends With Us"-Star

Am 27. Juli 2013 gaben sich Justin und Emily in Corona (Kalifornien) das Ja-Wort. Auch 11 Jahre nach der Hochzeit sind die beiden verliebt wie am ersten Tag. "Ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag aufwachen und diese Frau lieben darf", schwärmte der Schauspieler kürzlich auf Instagram. "Nach 11 Jahren Ehe ist das, was alles so besonders macht und unsere Beziehung immer besser werden lässt, die Tatsache, dass ich sie nicht nur liebe ... ich mag sie auch. Und zwar sehr."