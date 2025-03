Blake Lively: Nach "It ends with us"-Skandal! Freundschaft zu Taylor Swift zerbrochen

Dass ihr Name mit Blakes Skandal-Prozess in Verbindung gebracht wird, ist für die Musikerin mit Sauberfrau-Image ein Schock. "Sie will mit der Sache absolut nichts zu tun haben und ist zutiefst enttäuscht, dass Blake sie darin verwickelt hat", ist aus dem Umfeld der Sängerin zu hören.

Seit Wochen herrscht nun Funkstille zwischen den Frauen. Ein deutlicher Hinweis auf das Zerwürfnis: In Taylors V.I.P.-Loge beim Super Bowl fehlte diesmal jede Spur von Blake Lively. Noch im vergangenen Jahr hatten die beiden Ladys gemeinsam Taylors Boyfriend Travis Kelce (35) auf dem Spielfeld zugejubelt. Doch jetzt saß an Blakes Stelle Rapperin Ice Spice. "Taylor hat sich zurückgezogen. Sie will nichts mit Blakes Chaos zu tun haben", heißt es.

Und Blake? Die soll nun ihrerseits total schockiert davon sein, dass ihre beste Freundin sie in dieser schweren Zeit hängen lässt! Im Umfeld der beiden Stars ist man sich nicht sicher, ob sich die Freundschaft jemals von diesem Bruch erholen wird …

Trotz Barbie! So bitter ist die Frauenquote aktuell in Hollywood! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: