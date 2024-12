"It Ends with Us"-Drama zieht vor Gericht: Blake Lively wirft Justin Baldoni sexuelle Belästigung vor

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) am Set von "It Ends with Us" (in Deutschland: "Nur noch ein einziges Mal") nicht verstanden haben. Doch nun nimmt die Geschichte ganz neue Dimensionen an. Lively hat durch ihre Anwälte vor Gericht Beschwerde gegen Baldoni eingereicht. Sollte man sich nicht schnellstmöglich außergerichtlich einigen, kommt es zu einer Klage.

In einem 80-seitigen Dokument, das ihr euch hier in voller Länge durchlesen könnt, wirft Lively Baldoni sexuelle Belästigungam Set und anschließend systematische Rufschädigung vor. Dabei liegen Screenshots vor, in denen Baldoni mit seinem PR-Team plant, wie man ihn besonders gut und Lively besonders schlecht darstellen kann.