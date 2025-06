Blake Lively: Neue, fiese Vorwürfe

Mit dem Online-Portal wollte Blake 2014 als Digital-Unternehmerin mit Wohlfühl-Produkten groß rauskommen – so wie Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow mit Goop. Was nicht klappte, nach weniger als einem Jahr war Preserve Geschichte. Die Geschichten, die damalige Angestellte jetzt erzählen, klingen nach purem Stress statt Wellness: "Die gesamte Firma war eine absolute Katastrophe", so eine Ex-Mitarbeiterin. "Die Vorwürfe, die Blake jetzt gegen Justin Baldoni erhebt, sind zutiefst ironisch", findet sie. Denn der Job bei Preserve sei für sie "eines der verrücktesten, emotional belastendsten und desorganisiertesten Arbeitsumfelder gewesen, die man sich vorstellen kann."