Blake Lively: Kollege Brandon Sklenar packt über das Hollywood-Drama aus!

Blake Lively (36) galt lange als Hollywoods Darling. Doch seitdem über einen Streit mit Kollege Justin Baldoni (40) am "It Ends With Us"-Set berichtet wurde, steht die Schauspielerin in der Kritik. Was ist dran an den Gerüchten? Jetzt meldet sich ihr Co-Star Brandon Sklenar (34) zu Wort.