Bobby Rydell: Die Musik-Ikone ist tot

Der Musiker sei am vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus in Philadelphia verstorben, wie "TMZ" berichtet. Bislang unklar ist die Todesursache. Laut einigen Medienberichten soll es jedoch Komplikationen nach einer Lungenentzündung gegeben habe, welche jedoch in keinem Zusammenhang mit einer Covid-Infektion stehen. Er hatte eine lange Karriere hinter sich, denn auch in den vergangenen Jahren stand Bobby Rydell noch immer auf der Bühne.