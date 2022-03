Tom Parker: Der "The Wanted"-Star (✝33) ist tot

Der britische Sänger landete mit seiner Band "The Wanted" mehrere Chats-Stürmer, unter anderem die Songs "All Time Low", "Glad You Came" oder "Chasing The Sun" konnten auch in Deutschland große Erfolge feiern. Umso tragischer für Fans, ihr geliebtes Boyband-Mitglied nun so viel zu früh aus dem Leben scheiden zu sehen.

Tom Parker hinterlässt jedoch nicht nur eine trauernde Fangemeinde, er war ebenfalls stolzer Familienvater. Seine Frau und seine zwei kleinen Kinder nahmen nun rührend Abschied: