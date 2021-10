Body Positivity: 3 Tipps für mehr Selbstliebe

3 Tipps für mehr Selbstliebe

1. INSTA AUSMISTEN

US-Forscher haben herausgefunden, dass der ständige – wenn auch unbewusste – Vergleich mit augenscheinlich glücklicheren, schöneren oder erfolgreicheren Menschen auf Social Media unzufrieden machen kann. Deshalb gilt: Accounts, die einem ein schlechtes Gefühl vermitteln, schnell aus der Abo-Liste löschen und stattdessen Leuten wie Jameela Jamil oder Lizzo folgen, die sich für ein anderes Körperbild einsetzen und gern mal ihre Speckröllchen in die Kamera halten.

2. DAS GUTE ERKENNEN

Das sogenannte "Negative Self-Talk"-Phänomen beschreibt, dass wir uns zu schnell in schlechten Gedanken verrennen und dadurch die eigenen positiven Eigenschaften und Erlebnisse an Wert verlieren. Um dem entgegenzuwirken, sollte man sich abends drei Dinge (wenn auch noch so klein) vor Augen halten, die an dem Tag gut waren – und sie aufschreiben. So hat man irgendwann ein ganzes Notizbuch voller Gründe, warum man doch toller ist, als man immer denkt.

3. ME-TIME EINPLANEN

Mindestens 20 Minuten freischaufeln, um es sich einfach mal gut gehen zu lassen: Vielleicht möchte man ein entspanntes Bad nehmen, in Ruhe Musik hören oder einfach eine Yogaübung machen. Damit schafft man mehr Achtsamkeit sich selbst gegenüber und hält so sein mentales Gleichgewicht in Balance. Am effektivsten ist es, wenn man sich diese Ruhepause regelmäßig gönnt. So zeigt man sich, dass man sich selbst viel wert ist!

Die Kleidergröße ist nur eine Zahl

Der Körper verändert sich im Laufe des Lebens ständig – und das ist völlig normal. Beispielsweise haben 40 % der Deutschen zugegeben, dass sie im Schnitt 5,6 Kilo während des letzten Lockdowns zugenommen haben. Wir sitzen also alle im selben Boot. Aber auch, wer konstant gleich viel wiegt, kennt den Frust, wenn man beim Shoppen plötzlich nicht mehr in die gewohnte Größe passt. Dafür gibt’s allerdings einen Grund: Durch Social Media wollen inzwischen immer jüngere Mädels bei den gängigen Modeketten shoppen und bringen mit ihrem Retoure-Feedback die Kleidergrößen völlig durcheinander. Das zeigt, dass die Nummer auf dem Etikett wirklich gar nichts aussagt.

So funktionieren positive Affirmationen für mehr Selbstliebe: