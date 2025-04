"Sing meinen Song"-Boki: So tickt ClockClock-Sänger Bojan Kalajdzic privat

Bojan "Boki" Kalajdzics wurde 1989 in Mannheim geboren. Gegenüber dem "Stern" verriet er, dass er, wenn er an seine Kindheit zurückdenke, eine kleine Wohnung in der pfälzischen Stadt Speyer vor Augen hat. Seine Wurzeln liegen jedoch in Bosnien und Herzegowina. Während des Balkankriegs flohen seine Eltern nach Deutschland, wo sie mit Boki und seinem Bruder in ärmlichen Verhältnissen lebten. Der Sänger beschrieb seine Kindheit dennoch als glücklich und unbeschwert. Erst mit acht Jahren kehrte der "Sing meinen Song"-Teilnehmer erstmals in die alte Heimat seiner Eltern zurück: Osmaci, eine Gemeinde im Nordosten von Bosnien und Herzegowina. Seinen heutigen Spitznamen "Boki" gab ihm einst sein Großvater.

In der Auftaktfolge des VOX-Formats gab er seinen Co-Stars, sowie den Zuschauern vor den Fernsehern ehrliche Einblicke in seine Vergangenheit als Flüchtlingskind und texte Sänger Bosses Lied "Schönste Zeit" so um, dass es zu ihm und seiner Familiengeschichte passt. "Es gab nur uns und die Sehnsucht nach Frieden und wir kamen in ein fremdes Land. [...] Zu viert eine Einzimmerwohnung mit 'nem Klappbett und 'nem Fliesentisch. Vom Balkan im Nachtbus nach Deutschland. [...] Obwohl wir gar nichts hatten – Papa sagt, das war die schönste Zeit", singt er unter anderem und sorgt damit für den ersten emotionalen Moment der 12. Staffel "Sing meinen Song".