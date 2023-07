Johannes Oerding wird am 26. Dezember 1981 als Sohn eines Landarztes und einer Krankenschwester in Münster geboren. Seine Kindheit verbringt er zusammen mit seinen Geschwistern, zwei Schwestern und zwei Brüdern, in einem Dorf am Niederrhein namens Geldern-Kapellen. Da seine gesamte Familie schon immer sehr musikalisch war, interessiert sich auch Johannes schon früh für die Musik. Seine Schülerband "Groovekeller" wird entdeckt, als er gerade einmal 17 Jahre alt ist. Ein großer Moment für ihn, denn er darf in einem Hamburger Studio weitere Gesangserfahrungen machen! Obwohl Johannes Berufsmusiker werden möchte, konzentriert er sich auch auf seine schulische Ausbildung. Nach dem Abitur studiert er BWL in Düsseldorf. Anschließend reist er in die Niederlande, um dort "Internationales Marketing" zu studieren. Nebenbei steht er immer wieder in Hamburg auf der Bühne, um dort weitere Erfahrungen als Musiker zu sammeln.