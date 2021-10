Dieser Film wird legendär! Mit knapp zwei Jahren Verzögerung startete „Keine Zeit zu sterben“ am 30. September 2021 endlich auch in den deutschen Kinos. Weltpremiere feierte der 25. James-Bond-Film bereits zwei Tage zuvor in London. Dort verdrückte Hauptdarsteller Daniel Craig sogar ein Tränchen. Nach seinem 25. Auftritt als Agent 007 verabschiedet sich der charmante Brite in den "MI6"-Ruhestand . Schon jetzt beschäftigt Filmfans weltweit nur eine Frage: Wer wird der Nachfolger von James Bond Nummer 6? Heiß diskutiert wird, ob sich zukünftig sogar die erste Frau den angesehenen Agenten-Job schnappen könnte! Immerhin stellten nicht wenige der Bond Girls die sechs männlichen Hauptdarsteller, zu denen Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig zählen, in der Vergangenheit in den Schatten. Grund genug, die starken Damen an der Seite von James Bond in den Fokus zu rücken!