Ralph Macchio: So unwiderstehlich sah der „Cobra Kai“-Star jung aus

Seit Januar 2021 läuft endlich auf Netflix die dritte Staffel von „Cobra Kai“, trotzdem sich der Streamingdienst anfangs dagegen stellte. Nachdem die kultige Serie auf Youtube glatt 55 Millionen Zuschauer in ihren Bann zog, war die Sache schnell geritzt. Das Revival des einstigen Kultfilmes „Karate Kid“ bringt nicht nur die Nostalgie der 80er Jahre zurück in unser Wohnzimmer, sondern hat auch einen echten Superstar im Gepäck. Ralph Macchio steht erneut in seiner Rolle als Karatekämpfer Daniel LaRusso auf der Matte. Doch was hat der Produzent und Schauspieler eigentlich in den letzten Jahren gemacht, dass er auch mit 59 Jahren noch so unwiderstehlich jung aussieht?