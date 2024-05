Boris Becker: Ab in den Dschungel! Er ist bereits mit den anderen Teilnehmern im Luxusressort

Für Becker bedeutet die Teilnahme an dem Format eine erstmalige Rückkehr in die Öffentlichkeit nach seiner Haftstrafe, stellt anscheinend aber auch eine Win-win-Situation für beide Seiten dar. Denn, wie ein TV-Insider gegenüber "Daily Mail" verriet, erhoffen sich die Produzenten, dass "sein natürlicher Wettkampfgeist, der auf dem Tennisplatz immer deutlich war, sich auch in der Show als Fernsehgold erweisen wird."

Boris wird jedoch nicht alleine im Urwald gegen Gryll antreten. Neben dem Tennis-Star sollen auch der frühere Rugby-Spieler Danny Cipriani (36), Spice Girl Mel B (48), Lottie Moss (26), die Halbschwester von Supermodel Kate (50) und Sängerin Jesy Nelson (32) gejagt werden.

Die Dreharbeiten für "Bear Hunt" scheinen auch schon in den Startlöchern zu stehen. So berichtet "BILD", dass die Tennislegende bereits nach Costa Rica gereist sei und mit den anderen Teilnehmern, ähnlich wie beim Dschungelcamp, aktuell in einem Luxusressort entspannt, bevor es dann in den Urwald geht.

Einen genauen Starttermin hat "Bear Hunt" aktuell noch nicht. Netflix verkündete lediglich, dass die neue Show irgendwann in 2025 abrufbar sein wird.

