Boris Becker: Alte Wunden! Wie sehr leidet Anna Ermakova jetzt?

Anna hat sich mittlerweile ihr eigenes Leben aufgebaut: Sie modelt, tanzte sich bei "Let’s Dance" zum Sieg, und sie singt. Mama Angela ist immer an ihrer Seite. "So dankbar, sie in meinem Leben zu haben", postete Anna fast zeitgleich zur Baby-Verkündung ihres Vaters. Eine klare Ansage an Boris! Hoffentlich ist er für sein fünftes Kind mehr da, als er es je für Anna war.