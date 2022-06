Boris Becker: Hiobsbotschaft im Knast von Tochter Anna Ermakova

Denn es wirkt nicht so, als sei Boris' uneheliche Tochter mit sich im Reinen. Das Urteil hat sich schließlich doch eiskalt erwischt. "Ich stehe unter Schock", ließ sie nach Verhängung der Gefängnisstrafe verkünden. Ist das womöglich der Grund dafür, dass sie in den vergangenen Wochen so deutlich abgemagert ist?

Bleibt zu hoffen, dass Anna Ermakova trotz all dem Stress gut auf sich Acht gibt...

