Boris Becker: Jetzt zeigen seine Kinder ihr wahres Gesicht

"Manchmal habe ich ihm gegenüber einen Beschützerinstinkt, denn ich liebe ihn so sehr", sagte Noah Becker einmal über seinen berühmten Vater. Ein Instinkt, der in den letzten Wochen erst richtig zum Tragen kam. Und so war es für Noah selbstverständlich, seinem berühmten Vater beizustehen. Jeden Morgen, wenn Boris Becker sich auf den Weg zum Prozess um seine Insolvenzverschleppung machte, begleitete ihn sein Ältester. Jeden Mittag verließ er mit ihm das Gericht, um sich dann um seinen Vater zu kümmern, mit ihm essen zu gehen, ihm Hoffnung zu geben. Und auch in dem Moment, als das Schock-Urteil fiel, war Noah an Papas Seite.