Boris Becker: "Ich werde nie wieder richtig laufen können"

An manchen Tagen ist es schlimm. Dann sind die Schmerzen kaum auszuhalten. Jeder Schritt ist eine Qual, jede Bewegung eine Tortur. Denn Boris Becker ist krank, ja, unheilbar krank. Und seit das gefallene Tennis-Idol wegen Insolvenzverschleppung im Gefängnis sitzt, scheint es schlimmer und schlimmer zu werden. Denn die fehlende Bewegung in seiner kleinen Zelle, die fehlende Physiotherapie, die Abwesenheit seiner Ärzte – das alles dürfte gravierende Folgen haben! Boris ist körperlich am Ende.