Lilly Becker: Erwischt! Heiße Küsse mit Boris' Doppelgänger

Während ihr Ex Boris Becker hinter schwedischen Gardienen ausharren muss, genießt seine Ex-Frau Lilly Becker ihr Leben in vollen Zügen. Und das mit einem Mann, der ihrem Ex wie aus dem Gesicht schnitten ist. Die hübsche Brünette scheint wohl einen gewissen Typ Mann zu haben, denn wer nicht genau hinsieht könnte meinen, sie knutscht auf neusten Bilder aus dem gemeinsamen Ibiza Urlaub mit ihrem Verflossenen. Dabei handelt es sich jedoch um ihren neuen Thorsten Weck!