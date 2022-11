Boris Becker: Lebenslänglich für die Liebe

Und eine Chance, früher als gedacht wieder auf freien Fuß zu kommen. Insider gehen nämlich davon aus, dass er bereits Anfang 2023 nach Deutschland verlegt und seine restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Voraussetzung dafür wäre eine gute Sozialprognose. Und die ist für einen verheirateten Mann besser als für einen unverheirateten.

Gut möglich also, dass die treue Lilian und der große Tennisstar "Ja" sagen, sobald die Verlegung in eine deutsche Haftanstalt und die Scheidung von Noch-Ehefrau Lily vollzogen ist. Dann hieße am Ende doch noch: Spiel, Satz und Sieg für Boris.

