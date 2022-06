Boris Becker: Mama Elvira will wieder für ihn kämpfen

Sie nimmt alle Strapazen auf sich

Denn Elvira hat beschlossen: Sie will nicht weiter tatenlos zusehen, wie Boris leidet. Ganz nach dem Motto: „Mein Junge, ich hol dich da raus!“, will die 87-Jährige den beschwerlichen Weg nach England auf sich nehmen, um Boris zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen.

Der erste Schritt ist immerhin schon geschafft: Boris’ Anwalt hat bestätigt, dass der Wimbledon-Sieger in ein anderes, sichereres Gefängnis verlegt wurde. Doch noch besser fände es Elvira gewiss, wenn sie ihren Boris in einem Gefängnis in Deutschland wüsste. Dort könnte sie ihn häufiger besuchen, dort wären die Sorgen um seine Sicherheit nicht ganz so groß. Wie es aus England heißt, stehen bereits Pläne im Raum, dass Boris bis Weihnachten wieder in der Heimat sein könnte. Wer weiß, welche Hebel Mama Elvira beim Besuch in England in Bewegung setzt. „Alles, was sie mir beigebracht und geraten hat, war richtig!“, schwärmte Boris einmal von ihr. Und auch diesmal wird sie wieder für ihn kämpfen.

