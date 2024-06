Boris Becker: Nächste Scheidungs-Schlacht? - Spott und Häme für den Tennis-Star

Beckers Anwalt gab daraufhin bekannt: Ja, es stimmt. Die beiden wollen heiraten. Doch nicht jeder mag das junge Glück teilen: Neben vielen guten Wünschen hagelt es im Netz auch reichlich Spott und Hohn, mit Kommentaren à la: "Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Scheidungs-Schlacht." Schließlich ist der üble und gefühlt endlose Rosenkrieg mit Becker-Ex Lilly der Öffentlichkeit noch bestens in Erinnerung.

Doch vieles spricht dafür, dass es diesmal besser klappt. Denn: Lilian hielt in den dunkelsten Stunden zu ihrem Liebsten. Begleitete ihn zu Gerichtsterminen und blieb ihm auch treu, als er seine Haftstrafe absaß. Bei so vielen gemeinsam überwundenen Hürden ist eine Ehe ja quasi nur noch ein Spaziergang. Wie heißt es doch so schön: Aller guten Dinge sind drei.