Boris Becker: Neuanfang in Hollywood? Er hat große Pläne

Im Interview träumt Bum Bum Boris von Hollywood! Er auf der großen Leinwand, gefeiert und bejubelt! Na gut, nicht er. Aber seine Karriere! "Ich hatte ein ziemlich interessantes und aufregendes Leben, reich an Erfahrungen, guten und schlechten", sagt Boris Becker und lächelt ein wenig stolz. Ein Hollywood-Epos über ihn wäre nicht das Schlechteste – findet er. Und natürlich hat er auch schon eine Idee, wer ihn spielen soll: "Wäre er nicht tot, hätte ich mich für Steve McQueen entschieden", sagt der 56-Jährige. "Wegen der Ähnlichkeit Woody Harrelson."

Ja, so stellt der Ex-Sportler sich seine Zukunft vor: schillernd, luxuriös, mit dem Glanz der Filmindustrie! Und das alles nur, weil er glaubt: "Das Letzte, was ich brauche, ist ein langweiliges Leben. Dafür bin ich nicht geschaffen!" Dabei täten ihm etwas mehr Demut und Dankbarkeit gut. Vielleicht ein paar Tage im bürgerlichen Leimen bei Mama Elvira (88), die gesundheitlich angeschlagen ist? Mal sehen, was ihm als Nächstes einfällt!

