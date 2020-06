Boris Becker: Seine Mutter schämt sich für ihn

Vielleicht kann die rüstige Rentnerin ihren Ärger auch einfach nicht mehr verstecken und möchte diese schwierige Zeit lieber allein meistern. Seit der großen Pleite der Tennis-Legende ist für sie einfach nichts mehr so, wie es einmal war. „Ich schäme mich so“, klagt sie. „Ich weiß nicht, was er da veranstaltet hat!“ In der Kleinstadt Leimen hat es sich längst herumgesprochen, dass Boris für bankrott erklärt wurde. „Ich werde von allen darauf angesprochen“, verrät Elvira mit leiser Stimme. „Ich weiß nicht, was ich erzählen soll.“

Kostet die finanzielle Krise den 49-Jährigen nun auch noch die einst so gute Beziehung zu seiner Mutter?