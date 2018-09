Boris Becker: Sex-Eklat um seine Tochter Anna Ermakova!

Ganz schön heiß! Der neueste Post von Boris' Tochter Anna sorgte für reichlich Wirbel. Stolz posierte die 18-Jährige in einem New Yorker Sex-Museum zwischen überdimensionalen Plastikbrüsten. Dazu schrieb sie: "Free the Nipple" ("Befreit die Nippel"). Das Kunstwerk soll eine Aufforderung sein, zukünftig seine nackten Brüste auf Social Media zeigen zu dürfen. Bisher mussten Brustwarzen immer zensiert werden. Bei den Fans kommt die Aktion super an: "Wow, siehst du toll aus" und "Du hast dich zu einer richtig tollen Frau entwickelt", lauten nur einige der vielen Komplimente.

Neues Leben als Studentin

In Zukunft wird sich die 18-Jährige auch weiterhin mit solchen Kunstwerken beschäftigen. Ab September studiert sie Kunstgeschichte in London. Auf das Leben im Wohnheim hat Anna aber so gar keine Lust. "Ich bleibe bei Mama wohnen. Auf dem Campus wohnt man ja nur in einem winzigen Zimmer, und es ist sehr dreckig", erzählte sie vor kurzem im Interview mit der Zeitschrift "Gala" "Außerdem ist bei Mama der Kühlschrank immer voll und die Wäsche sauber."