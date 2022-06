Boris Becker: Zusammenbruch! Jetzt kommt jede Hilfe zu spät

Seit Tagen wälzt sich Elvira Becker Nacht für Nacht unruhig in ihrem Bett. Die Angst, ihren Sohn Boris womöglich nie wieder zu sehen, quält sie. Ihr geht es nicht gut, heißt es aus ihrem Umfeld. Die Rentnerin ist nach der Urteilsverkündung zusammengebrochen, verschanzt sich. Sie will keinen sehen, nur ihren einzigen Sohn. Aus diesem Grund will die 87-Jährige jetzt die anstrengende Reise nach London auf sich nehmen. Und das, obwohl es ihr gesundheitlich nicht gut geht.

Seit Jahren hat Elvira Probleme mit dem Rücken. Doch nicht nur körperliche Beschwerden machen ihr zu schaffen. Noch immer belastet sie der Tod ihres geliebten Mannes Karl-Heinz († 63). Der Schmerz ist noch frisch, ihr Herz ist angeschlagen. Der Skandal-Prozess um ihren Sohn war ein weiterer Nackenschlag. Wie soll eine betagte Frau, die so schwach ist, nur eine solche Reise auf sich nehmen? Und wie soll es ihr erst gehen, wenn sie hautnah gesehen hat, wie ihr Kind nun leben muss?