Prinzessin Victoria & Prinz Daniel nach Trennungsgerüchten: Jetzt ist es offiziell

Wie Prinzessin Victoria nun offenbart, ist Daniel für sie die größte Stütze in ihrem Leben! So gibt sie nun laut "Leute heute" zu verstehen, dass sie vor allem die Doppelbelastung in ihrem Leben und der Spagat zwischen Familie und Monarchie ganz schön an ihre Grenzen bringt! Doch Daniel ist ihr Fels in der Brandung: "Da geht es mir so wie den meisten anderen, beides zusammen ist schwierig. Aber an meiner Rolle und an meinen Aufgaben liegt mir einfach unendlich viel. Zum Glück habe ich einen sehr verständnisvollen Mann." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Victoria und Daniel halten zusammen wie am ersten Tag ihrer Liebe! Ob die Prinzessin mit dieser Aussage den Krisengerüchten wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein!